2025-10-09T17:54:00+03:00
общество
россия
В России выросло число киберпреступлений против инвалидов
В Совбезе рассказали, против кого растет число киберпреступлений в России
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В России растет число киберпреступлений в отношении инвалидов и несовершеннолетних, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Межведомственная комиссия СБ РФ
по информационной безопасности на своем заседании рассмотрела вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
"Отмечено, что несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким. По-прежнему растет количество преступных деяний, совершенных в отношении уязвимых слоев населения, в первую очередь – инвалидов и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В целях парирования этих и других угроз на заседании были выработаны дополнительные меры нормативно-правового регулирования в рассматриваемой сфере, включая усиление ответственности преступников за совершенные деяния, отмечает пресс-служба аппарата СБ РФ.