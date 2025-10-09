Рейтинг@Mail.ru
В России выросло число киберпреступлений против инвалидов - РИА Новости, 09.10.2025
17:54 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/rossija-2047352301.html
В России выросло число киберпреступлений против инвалидов
В России выросло число киберпреступлений против инвалидов
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В России растет число киберпреступлений в отношении инвалидов и несовершеннолетних, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Межведомственная комиссия СБ РФ по информационной безопасности на своем заседании рассмотрела вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
"Отмечено, что несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким. По-прежнему растет количество преступных деяний, совершенных в отношении уязвимых слоев населения, в первую очередь – инвалидов и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В целях парирования этих и других угроз на заседании были выработаны дополнительные меры нормативно-правового регулирования в рассматриваемой сфере, включая усиление ответственности преступников за совершенные деяния, отмечает пресс-служба аппарата СБ РФ.
