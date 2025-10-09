https://ria.ru/20251009/rossija-2047350577.html
Химические средства не стоят на вооружении российской армии, заявил Тарабин
Химические средства не стоят на вооружении российской армии, заявил Тарабин - РИА Новости, 09.10.2025
Химические средства не стоят на вооружении российской армии, заявил Тарабин
Россия вновь подтверждает, что химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) не стоят на вооружении ее армии, заявил постпред РФ при Организации по... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:48:00+03:00
2025-10-09T17:48:00+03:00
2025-10-09T18:16:00+03:00
в мире
россия
гаага
сша
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744018326_0:173:1920:1253_1920x0_80_0_0_3bde1ab58f08d4ef55cef82c8c1365d9.jpg
https://ria.ru/20240528/mo-1948914912.html
россия
гаага
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744018326_132:0:1839:1280_1920x0_80_0_0_810eb7d91a5f5f0e4a09b288a74bf030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, сша, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, нато
В мире, Россия, Гаага, США, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, НАТО
Химические средства не стоят на вооружении российской армии, заявил Тарабин
Тарабрин: Россия подтверждает, что ХСББ не стоят на вооружении армии