17:48 09.10.2025 (обновлено: 18:16 09.10.2025)
Химические средства не стоят на вооружении российской армии, заявил Тарабин
в мире
россия
гаага
сша
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
нато
Химические средства не стоят на вооружении российской армии, заявил Тарабин

Тарабрин: Россия подтверждает, что ХСББ не стоят на вооружении армии

ГААГА, 9 окт - РИА Новости. Россия вновь подтверждает, что химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) не стоят на вооружении ее армии, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
"Российская Федерация вновь подтверждает, что ХСББ не стоят на вооружении вооруженных сил РФ. Их использование не предусматривается национальными тактическими задачами при ведении боевых действий", - заявил Тарабрин в ходе 110-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
Он отметил, что в эпизодически появляющихся на различных ресурсах материалах речь может идти о применении российскими военнослужащими штатных средств дымового, термитно-зажигательного и термобарического действия, что не запрещено Конвенцией по запрещению химоружия (КЗХО). Аналогичные средства, как отметил дипломат, имеются на вооружении стран НАТО. К таковым, в частности, относятся дымовые, зажигательные и газовые гранаты производства США: разрабатывались такие гранаты и в Великобритании, Франции и ФРГ, а также на Украине.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
ВС России зафиксировали применение ВСУ боеприпасов с химическими средствами
28 мая 2024, 15:05
 
