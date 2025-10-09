Россия будет добиваться того, чтобы мнение арабских стран звучало весомо

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия всегда будет добиваться того, чтобы мнение арабских стран в СБ ООН звучало весомо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В СБ ООН регулярно представлена одна арабская страна. На данном этапе это Алжир. В декабре этого года у него истекает срок непостоянного членства, и его сменит Бахрейн. Это уже известно. Выборы состоялись. Мы всегда будем добиваться того, чтобы их мнение звучало весомо", - сказал он в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
Лавров посоветовал представителям арабского мира получить какие-то неофициальные полномочия от Лиги Арабских Государств по принципиальным для них вопросам, чтобы их мнение звучало весомо. Также глава МИД отметил, что это было бы очень важно.
В Совете безопасности ООН 15 членов: 10 непостоянных и пять постоянных, в том числе Россия. Все члены по очереди становятся на месяц странами-председателями Совбеза, с 1 октября им является Российская Федерация.
