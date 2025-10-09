Рябков рассказал об обмене сигналами между Россией и США

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. На рабочем уровне между РФ и США продолжается обмен сигналами, но Москва отмечает, что есть определенная пауза в диалоге и личных встречах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пауза возникла после контакта министра Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 25 сентября в Нью-Йорке. На рабочем уровне обмен сигналами идет, но под контактами мы понимаем все же встречи, которые идут по согласованной повестке дня. В составе делегаций вот таких контактов сейчас нет, и это отмечается нами как признак того, что мы имеем перед собой вопросы достаточно сложные, требующие проведения определенной домашней работы", - сказал Рябков журналистам.
"Операторам рынка хочу адресовать призыв не искать в моих словах подтверждения усугубления геополитических рисков. Геополитических рисков сейчас не больше, чем раньше. Они находятся на плато. Поэтому операторы рынка должны возвращаться на биржу и заниматься тем, чем они занимались, когда индексы Московской биржи росли", - добавил замминистра.
Лавров и Рубио обсудили украинский кризис
28 апреля, 01:38