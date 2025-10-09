Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия провели тренировки в рамках учений "Индра-2025" - РИА Новости, 09.10.2025
05:26 09.10.2025
Россия и Индия провели тренировки в рамках учений "Индра-2025"
Россия и Индия провели тренировки в рамках учений "Индра-2025"
Российские и индийские военнослужащие провели практические занятия на полигоне в Индии в рамках совместного учения "Индра-2025", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2025
безопасность
индия
раджастхан
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, индия, раджастхан, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Индия, Раджастхан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия и Индия провели тренировки в рамках учений "Индра-2025"

Российские и индийские военные провели занятия в рамках учений "Индра-2025"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские и индийские военнослужащие провели практические занятия на полигоне в Индии в рамках совместного учения "Индра-2025", сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках российско-индийского учения "Индра-2025" на полигоне "Махаджан" в индийском штате Раджастхан с участниками учения проведены практические занятия по преодолению полосы препятствий и армейской тактической стрельбе", - говорится в сообщении.
Совместная тренировка российских и лаосских военных - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Россия и Лаос начали совместные учения
19 сентября, 05:07
Отмечается, что занятия проходили в характерных для Раджастхана условиях высоких температур. Военнослужащие выполнили боевые стрельбы лежа и сидя из-за укрытий со сменой огневых позиций. Стреляли по динамическим мишеням, которые имитировали условного противника и могли фиксировать попадания в реальном времени.
Также военнослужащие преодолели более 10 препятствий штурмовой полосы. В ходе занятия индийские военнослужащие продемонстрировали технику преодоления наиболее сложных участков полосы, отметили в российском ведомстве.
"Проведенные тренировки позволили российским военнослужащим не только отработать специальные навыки в сложных климатических условиях, но и обменяться опытом с индийскими партнерами", - указали в Минобороны РФ.
Совместное российско-индийское учение "Индра-2025" продлится до 15 октября текущего года. Его основная цель - отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях.
От российской стороны в учении принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.
