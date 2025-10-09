Международные резервы России обновили исторический максимум

«

"Международные резервы по состоянию на конец дня 3 октября 2025 года составили 722,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 9,2 миллиарда долларов США, или на 1,3%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении.