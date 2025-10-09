https://ria.ru/20251009/reuters-2047202458.html
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters - РИА Новости, 09.10.2025
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters
Израиль в течение суток после подписания соглашения с палестинским движением ХАМАС по первому этапу мирного плана выполнит первый этап частичного вывода сил из... РИА Новости, 09.10.2025
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters
Reuters раскрыло, за какое время Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы