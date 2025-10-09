Рейтинг@Mail.ru
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/reuters-2047202458.html
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters - РИА Новости, 09.10.2025
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters
Израиль в течение суток после подписания соглашения с палестинским движением ХАМАС по первому этапу мирного плана выполнит первый этап частичного вывода сил из... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:00:00+03:00
2025-10-09T09:00:00+03:00
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a620423afbbc1ef9f038d3b3b3f7e70d.jpg
https://ria.ru/20251008/an-nunu-2047016941.html
https://ria.ru/20251007/tsahal-2046760343.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480472_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_28ea2d14fd50396bb0d0c1f3265ece2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы за сутки, пишет Reuters

Reuters раскрыло, за какое время Израиль выполнит первый этап вывода сил из Газы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа
Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Израиль в течение суток после подписания соглашения с палестинским движением ХАМАС по первому этапу мирного плана выполнит первый этап частичного вывода сил из Газы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"В течение первых 24 часов израильские военные завершат первый этап частичного вывода сил (из Газы - ред.)", - говорится в сообщении.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
8 октября, 11:45
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЦАХАЛ сообщила о пуске снаряда из сектора Газа
7 октября, 08:11
 
СШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала