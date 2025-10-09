Рейтинг@Mail.ru
Reuters: остановка огня в Газе вступит в силу после подписания соглашения
08:57 09.10.2025
Reuters: остановка огня в Газе вступит в силу после подписания соглашения
Reuters: остановка огня в Газе вступит в силу после подписания соглашения - РИА Новости, 09.10.2025
Reuters: остановка огня в Газе вступит в силу после подписания соглашения
Прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу, как только будет подписано соглашение по первому этапу мирного плана, передает... РИА Новости, 09.10.2025
Reuters: остановка огня в Газе вступит в силу после подписания соглашения

Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу, как только будет подписано соглашение по первому этапу мирного плана, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Прекращение огня, как ожидается, вступит в силу в Газе как только будет подписано соглашение", - говорится в сообщении агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
8 октября, 11:45
8 октября, 11:45
 
Заголовок открываемого материала