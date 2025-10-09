Рейтинг@Mail.ru
Reuters: подписание соглашения Израиля и ХАМАС пройдет в полдень
08:47 09.10.2025 (обновлено: 08:56 09.10.2025)
Reuters: подписание соглашения Израиля и ХАМАС пройдет в полдень
Подписание соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2025
израиль
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
сша
дональд трамп
израиль
сша
израиль, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта, сша, дональд трамп
Израиль, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Дональд Трамп
Reuters: подписание соглашения Израиля и ХАМАС пройдет в полдень

Reuters: подписание соглашения Израиля и ХАМАС по мирному плану пройдет в 12:00

Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа
Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подписание соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Подписание соглашения по первому этапу плана президента США Дональда Трампа по Газе ожидается в 12.00 по израильскому времени (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Израиль ХАМАС В мире Обострение палестино-израильского конфликта США Дональд Трамп
 
 
