Reuters: подписание соглашения Израиля и ХАМАС пройдет в полдень
Подписание соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2025
2025
