11:22 09.10.2025
Коллаборация поможет продвижению креативных индустрий на экспорт
2025
Коллаборация поможет продвижению креативных индустрий на экспорт

Конференция "Российские международные креативные сезоны"
Конференция "Российские международные креативные сезоны"
Конференция "Российские международные креативные сезоны"
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Креативные индустрии и российские бренды могут успешно продвигаться на экспорт с помощью коллабораций, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на полях конференции "Российские международные креативные сезоны".
"Мы провели аналитическое исследование, которое показало, что в 2023 году экспорт креативных индустрий составил немногим более 5 миллиардов долларов. При этом, с учетом большого потенциала, по оценкам аналитиков, к 2030 году отрасль может выйти на 12 миллиардов долларов. Креативные индустрии обладают высокой добавленной стоимостью и эффективно способствуют продвижению брендов. К примеру, Российский экспортный центр активно развивает программу "Сделано в России", которая позволяет продвигать российский национальный бренд и российскую продукцию на международные рынки, повышая их узнаваемость. Мы видим широкие возможности для коллабораций между креативными индустриями (аудиовизуальный контент, мода и другие) и продвижением российских товаров в формате взаимовыгодных проектов", - отметил Гусаков на панельной дискуссии "Новые цепочки кооперации. Создавая новое глобальное".
РЭЦ реализует подобные коллаборации в том числе в формате фестивалей-ярмарок "Сделано в России", которые уже прошли в Китае и ОАЭ. Это инновационный формат продвижения: ярмарка российских товаров сопровождается фестивалем российской культуры, спорта и креатива. Например, на ярмарках в Китае были успешно представлены российские мультфильмы и выставка цифровых художников.
Вице-президент РЭЦ подчеркнул, что развитие комплексных мер государственной поддержки экспорта креативных индустрий ускорило бы рост выручки предпринимателей и инвестиционную активность в отрасли.
"В РЭЦ мы, прежде всего, можем помочь компаниям с доступом к рынкам, на которых присутствуем сами: у нас есть представительства в 17 странах. Мы поддерживаем продвижение через участие в форумах, международных выставках, бизнес-миссиях, B2B- и B2C-мероприятиях. Наша помощь охватывает все этапы экспортного цикла и включает образовательные программы и акселераторы, которые мы организуем с партнерами. Наша помощь доступна как новичкам в экспорте, так и компаниям, которые уже работают на международных рынках", - резюмировал Гусаков.
Модератором дискуссии выступил главный стратег ВЭБ.РФ, руководитель направления предпринимательства Агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Хомич. В числе спикеров отмечены: руководитель международного направления "Газпром-Медиа Холдинга" Дарья Богданова, сооснователь и генеральный продюсер Sila Sveta Алексей Розов, генеральный директор IND Амир Идиатулин, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, независимый продюсер, экс-глава производства BBC Индия Рошан Датт, исполнительный директор Skwerup Capital Partners Анкур Гоэль.
Международная конференция по креативной экономике проходит 8-9 октября в Санкт-Петербурге, организаторы - АСИ и правительство города. Соорганизаторы - фонд "Росконгресс", ЦВЗ "Манеж". Стратегический партнер - ВЭБ.РФ. Специальный партнер - Российский экспортный центр. Площадка объединяет 1,5 тысячи представителей креативных индустрий из более чем 30 стран БРИКС, СНГ, ШОС, а также государств Ближнего Востока и Северной Африки.
