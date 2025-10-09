Коллаборация поможет продвижению креативных индустрий на экспорт

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Креативные индустрии и российские бренды могут успешно продвигаться на экспорт с помощью коллабораций, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на полях конференции "Российские международные креативные сезоны".

"Мы провели аналитическое исследование, которое показало, что в 2023 году экспорт креативных индустрий составил немногим более 5 миллиардов долларов. При этом, с учетом большого потенциала, по оценкам аналитиков, к 2030 году отрасль может выйти на 12 миллиардов долларов. Креативные индустрии обладают высокой добавленной стоимостью и эффективно способствуют продвижению брендов. К примеру, Российский экспортный центр активно развивает программу "Сделано в России", которая позволяет продвигать российский национальный бренд и российскую продукцию на международные рынки, повышая их узнаваемость. Мы видим широкие возможности для коллабораций между креативными индустриями (аудиовизуальный контент, мода и другие) и продвижением российских товаров в формате взаимовыгодных проектов", - отметил Гусаков на панельной дискуссии "Новые цепочки кооперации. Создавая новое глобальное".

РЭЦ реализует подобные коллаборации в том числе в формате фестивалей-ярмарок "Сделано в России", которые уже прошли в Китае и ОАЭ. Это инновационный формат продвижения: ярмарка российских товаров сопровождается фестивалем российской культуры, спорта и креатива. Например, на ярмарках в Китае были успешно представлены российские мультфильмы и выставка цифровых художников.

Вице-президент РЭЦ подчеркнул, что развитие комплексных мер государственной поддержки экспорта креативных индустрий ускорило бы рост выручки предпринимателей и инвестиционную активность в отрасли.

"В РЭЦ мы, прежде всего, можем помочь компаниям с доступом к рынкам, на которых присутствуем сами: у нас есть представительства в 17 странах. Мы поддерживаем продвижение через участие в форумах, международных выставках, бизнес-миссиях, B2B- и B2C-мероприятиях. Наша помощь охватывает все этапы экспортного цикла и включает образовательные программы и акселераторы, которые мы организуем с партнерами. Наша помощь доступна как новичкам в экспорте, так и компаниям, которые уже работают на международных рынках", - резюмировал Гусаков.

Модератором дискуссии выступил главный стратег ВЭБ.РФ, руководитель направления предпринимательства Агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Хомич. В числе спикеров отмечены: руководитель международного направления "Газпром-Медиа Холдинга" Дарья Богданова, сооснователь и генеральный продюсер Sila Sveta Алексей Розов, генеральный директор IND Амир Идиатулин, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, независимый продюсер, экс-глава производства BBC Индия Рошан Датт, исполнительный директор Skwerup Capital Partners Анкур Гоэль.