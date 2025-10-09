Рейтинг@Mail.ru
Следствие проверило вменяемость студентки, вербовавшей новобранцев в РДК* - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 09.10.2025 (обновлено: 08:19 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/rdk-2047198019.html
Следствие проверило вменяемость студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
Следствие проверило вменяемость студентки, вербовавшей новобранцев в РДК* - РИА Новости, 09.10.2025
Следствие проверило вменяемость студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
Следствие проверяло вменяемость студентки Государственного университета просвещения Полины Костиковой**, обвиняемой в участии в террористической организации,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T08:15:00+03:00
2025-10-09T08:19:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
https://ria.ru/20250730/sud-2032469432.html
https://ria.ru/20250530/terakt-2020047748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Следствие проверило вменяемость студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*

Следствие проверило вменяемость Полины Костиковой, вербовавшей новобранцев в РДК

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следствие проверяло вменяемость студентки Государственного университета просвещения Полины Костиковой**, обвиняемой в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Получено заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - сказано в документах. Там не уточняется ее результат. Но, судя по тому, что повторная стационарная экспертиза не понадобилась, врачи сочли, что свои действия она осознавала.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Москве заочно арестовали сына режиссера Кирющенко, одного из лидеров РДК*
30 июля, 21:09
Согласно материалам дела, Костикова** была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, "намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией". Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.
По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.
По данным ряда СМИ, Костикова помогала вербовать новобранцев в "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в России террористическая организация).
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесена в список террористов и экстремистов
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК*
30 мая, 18:28
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала