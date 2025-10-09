https://ria.ru/20251009/rdk-2047198019.html
Следствие проверило вменяемость студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следствие проверяло вменяемость студентки Государственного университета просвещения Полины Костиковой**, обвиняемой в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Получено заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - сказано в документах. Там не уточняется ее результат. Но, судя по тому, что повторная стационарная экспертиза не понадобилась, врачи сочли, что свои действия она осознавала.
Согласно материалам дела, Костикова** была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, "намереваясь пересечь государственную границу между Россией
и Грузией". Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.
По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.
По данным ряда СМИ, Костикова помогала вербовать новобранцев в "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в России террористическая организация).
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесена в список террористов и экстремистов