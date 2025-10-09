У главаря РДК* Капустина не осталось имущества для оплаты долга

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. У осужденного в РФ на пожизненный срок главаря "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина не осталось имущества для оплаты долга, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.

В апреле РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными судебных приставов, сообщало, что Капустин задолжал в России 750 рублей по исполнительным документам. Производство по непогашенной задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года.

В настоящее время исполнительное производство в отношении Капустина прекращено, потому что невозможно установить его местоположение, имущество или деньги.

В сентябре прошлого года РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщало, что суд в Москве лишил Капустина прав на московскую квартиру. В декабре суд в Москве признал за матерью главаря РДК* право собственности на деньги, которые лежат на счетах умершего супруга.

Капустин - один из главарей РДК*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. В России он заочно осужден на пожизненный срок.