Самойлова подала на развод с Джиганом

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суде зарегистрирован иск о разводе супругов, имеющих детей", - сказано в материалах.

Истец - Самойлова Оксана Валерьевна, ответчик - Устименко Денис Александрович.

Иск зарегистрирован 6 октября, дата его рассмотрения еще не назначена. В деле есть квитанция об оплате госпошлины.