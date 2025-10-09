Рейтинг@Mail.ru
Самойлова подала на развод с Джиганом - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:52 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/razvod-2047351852.html
Самойлова подала на развод с Джиганом
Самойлова подала на развод с Джиганом - РИА Новости, 09.10.2025
Самойлова подала на развод с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:52:00+03:00
2025-10-09T17:52:00+03:00
шоубиз
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047333073_0:78:3145:1847_1920x0_80_0_0_b1181d56c742c39ea8eae94e5774eb04.jpg
https://ria.ru/20251001/kidman-2045603047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047333073_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f9c7f643650f4c77ddcabeef85e6028c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, россия
Шоубиз, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Оксана Самойлова, Россия
Самойлова подала на развод с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДжиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Джиган и Оксана Самойлова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирован иск о разводе супругов, имеющих детей", - сказано в материалах.
Истец - Самойлова Оксана Валерьевна, ответчик - Устименко Денис Александрович.
Иск зарегистрирован 6 октября, дата его рассмотрения еще не назначена. В деле есть квитанция об оплате госпошлины.
У пары четверо детей.
Кит Урбан и Николь Кидман - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Николь Кидман подала на развод с Китом Урбаном
1 октября, 12:50
 
ШоубизДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана СамойловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала