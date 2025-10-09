Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы - РИА Новости, 09.10.2025
22:45 09.10.2025
Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы
Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы провоцирует синдром, вызывающий масштабные сбои в работе организма, включая истощение и дисфункцию ключевых органов, пишут авторы... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:45:00+03:00
2025-10-09T22:45:00+03:00
Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы

Ученые предупредили о последствии рака поджелудочной железы. Что известно

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Рак поджелудочной железы провоцирует синдром, вызывающий масштабные сбои в работе организма, включая истощение и дисфункцию ключевых органов, пишут авторы исследования, опубликованного в научном журнале hLife.
"Кахексия при раке поджелудочной железы — это сложный многофакторный синдром, который характеризуется прогрессирующей потерей скелетных мышц и жировой ткани. Из-за этого синдрома значительно повышается смертность от данного вида рака", — отметили ученые из Пекинской больницы и Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Маммография в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ученый развеял мифы о диагностике рака груди
2 октября, 07:00
Исследователи подчеркнули, что кахексия не связана с недостаточностью питания, и избавиться от нее невозможно с помощью увеличения калорийности рациона. По словам специалистов, опухоль выделяет особые вещества — провоспалительные цитокины и факторы роста, которые запускают процесс разрушения белков и жиров в теле. Опухоль использует эти разрушенные вещества для собственного роста.
Ученые заключили, что кахексия затрагивает не только мышцы и жировую ткань, но и другие системы организма — печень, мозг и иммунную систему. В результате формируется порочный круг метаболических нарушений. В исследовании этот синдром рассматривается как комплексный процесс, вызванный раком и влияющий на весь организм. Понимание этого процесса может открыть перспективы для разработки новых подходов к диагностике и лечению данного состояния.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Россиянам назвали главный способ спастись от рака
26 сентября, 17:14
 
