Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Рак поджелудочной железы провоцирует синдром, вызывающий масштабные сбои в работе организма, включая истощение и дисфункцию ключевых органов, пишут авторы исследования, опубликованного в научном журнале hLife

"Кахексия при раке поджелудочной железы — это сложный многофакторный синдром, который характеризуется прогрессирующей потерей скелетных мышц и жировой ткани. Из-за этого синдрома значительно повышается смертность от данного вида рака", — отметили ученые из Пекинской больницы и Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Исследователи подчеркнули, что кахексия не связана с недостаточностью питания, и избавиться от нее невозможно с помощью увеличения калорийности рациона. По словам специалистов, опухоль выделяет особые вещества — провоспалительные цитокины и факторы роста, которые запускают процесс разрушения белков и жиров в теле. Опухоль использует эти разрушенные вещества для собственного роста.