Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы
Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы
2025-10-09T22:45:00+03:00
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Рак поджелудочной железы провоцирует синдром, вызывающий масштабные сбои в работе организма, включая истощение и дисфункцию ключевых органов, пишут авторы исследования, опубликованного в научном журнале hLife
.
"Кахексия при раке поджелудочной железы — это сложный многофакторный синдром, который характеризуется прогрессирующей потерей скелетных мышц и жировой ткани. Из-за этого синдрома значительно повышается смертность от данного вида рака", — отметили ученые из Пекинской больницы и Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Исследователи подчеркнули, что кахексия не связана с недостаточностью питания, и избавиться от нее невозможно с помощью увеличения калорийности рациона. По словам специалистов, опухоль выделяет особые вещества — провоспалительные цитокины и факторы роста, которые запускают процесс разрушения белков и жиров в теле. Опухоль использует эти разрушенные вещества для собственного роста.
Ученые заключили, что кахексия затрагивает не только мышцы и жировую ткань, но и другие системы организма — печень, мозг и иммунную систему. В результате формируется порочный круг метаболических нарушений. В исследовании этот синдром рассматривается как комплексный процесс, вызванный раком и влияющий на весь организм. Понимание этого процесса может открыть перспективы для разработки новых подходов к диагностике и лечению данного состояния.