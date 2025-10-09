Рейтинг@Mail.ru
Над семью регионами России сбили 19 беспилотников - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 09.10.2025 (обновлено: 08:35 09.10.2025)
Над семью регионами России сбили 19 беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили почти двадцать дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.10.2025
Россия, Волгоградская область, Саратовская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили почти двадцать дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали:
  • девять БПЛА — в Волгоградской области;
  • по три — в Брянской и Курской;
  • по одному — в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
