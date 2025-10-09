https://ria.ru/20251009/pvo-2047194678.html
Над семью регионами России сбили 19 беспилотников
Над семью регионами России сбили 19 беспилотников - РИА Новости, 09.10.2025
Над семью регионами России сбили 19 беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили почти двадцать дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:27:00+03:00
2025-10-09T07:27:00+03:00
2025-10-09T08:35:00+03:00
россия
волгоградская область
саратовская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
волгоградская область
саратовская область
россия, волгоградская область, саратовская область, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Волгоградская область, Саратовская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность