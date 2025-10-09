https://ria.ru/20251009/pvo-2047193629.html
В Ростовской области уничтожили БПЛА
В Ростовской области уничтожили БПЛА
ПВО уничтожила БПЛА в Родионово-Несветайском районе Ростовской области, беспилотник упал во двор частного дома, есть повреждения, люди не пострадали, сообщил... РИА Новости, 09.10.2025
Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет