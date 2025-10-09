https://ria.ru/20251009/putin-2047369103.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака - РИА Новости, 09.10.2025
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака — действующим председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:25:00+03:00
2025-10-09T19:25:00+03:00
2025-10-09T19:35:00+03:00
ирак
лига арабских государств
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20251009/sammit-2047369634.html
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, лига арабских государств, владимир путин
Ирак, Лига арабских государств, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Судани