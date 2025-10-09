"Там был украинский беспилотник". Путин объяснил трагедию в небе России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России провел в Душанбе переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Первая полноценная за год встреча укрепила партнерство двух стран. О главном из беседы — в материале РИА Новости.

Болезненная тема

Путин и Алиев давно не виделись. Москва и Баку поддерживали контакты, но в основном по телефону.

Российский лидер сразу затронул болезненную для обеих сторон тему — катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024-го под Актау. Там погибли 38 человек.

"Уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре, я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших, — напомнил президент. — Хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию".

Расследование заканчивается, подчеркнул Путин, и сейчас в целом можно судить о причинах трагедии. Есть несколько обстоятельств.

"Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью", — отметил российский лидер.

Второе — технический сбой системы противовоздушной обороны. "Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых черных ящиках", — уточнил президент. При этом экипажу самолета AZAL предложили приземлиться в Махачкале , но пилоты решили идти в аэропорт базирования.

Все, что требуется в таких случаях, — компенсации и правовая оценка, — сделают, заверил Путин. Но для этого "потребуется еще какое-то время".

Устойчивый рост

Интересы России и Азербайджана по-прежнему близки, указал российский лидер.

"Прежде всего, конечно, это касается торгово-экономических связей. Несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией, о которой я сейчас сказал, и какие-то вещи, возникшие в связи с этим, несмотря на это, торгово-экономические связи развивались и развиваются успешно. В прошлом году мы прибавили где-то шесть процентов, в этом году уже 16 с лишним торговый оборот прибавил. Это очень хороший показатель", — сообщил он.

На высоком уровне находятся также гуманитарные связи, хорошо складывается взаимодействие на международных площадках.

"Надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества. Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовывать все его основные положения", — подчеркнул президент.

Отката нет

Алиев, в свою очередь, выразил "особую благодарность" за подробную информацию о прошлогодней трагедии.

"Мы с вами были сразу в контакте. Как вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ", — напомнил он.

Президент Азербайджана выразил признательность российскому коллеге за то, что он держит ситуацию с расследованием под личным контролем.

"Как мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется", — подчеркнул Алиев.

Что касается иных сфер взаимодействия, то тут у него полная солидарность с Путиным.

"Не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. Как вы отметили, в развитии товарооборота есть хорошая динамика. Также по всем другим направлениям нигде не было никакого замедления или же отката. Наоборот, те дорожные карты, которые мы с вами утвердили, успешно реализуются. Также была проведена относительно недавно российско-азербайджанская межправкомиссия, где сопредседатели подробно обсудили широкий спектр вопросов, и не только торгово-экономических", — сказал азербайджанский лидер.

Обширная повестка

Президентам еще предстоит побеседовать в рамках Совета глав государств СНГ, заседание состоится в Душанбе 10 октября. Там рассмотрят практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определят основные направления работы на перспективу, обсудят актуальные международные и региональные проблемы.

Путин использовал поездку в Душанбе не только для плановых мероприятий в рамках СНГ, но и для двусторонних встреч. В частности, до переговоров с Алиевым он побеседовал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.