"Там был украинский беспилотник". Путин объяснил трагедию в небе России
17:49 09.10.2025 (обновлено: 18:15 09.10.2025)
"Там был украинский беспилотник". Путин объяснил трагедию в небе России
россия
азербайджан
душанбе
владимир путин
ильхам алиев
снг
крушение рейса баку — грозный
россия, азербайджан, душанбе, владимир путин, ильхам алиев, снг, крушение рейса баку — грозный
Россия, Азербайджан, Душанбе, Владимир Путин, Ильхам Алиев, СНГ, Крушение рейса Баку — Грозный

© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана/ROMAN ISMAYILOVВладимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана/ROMAN ISMAYILOV
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России провел в Душанбе переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Первая полноценная за год встреча укрепила партнерство двух стран. О главном из беседы — в материале РИА Новости.

Болезненная тема

Путин и Алиев давно не виделись. Москва и Баку поддерживали контакты, но в основном по телефону.
Российский лидер сразу затронул болезненную для обеих сторон тему — катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024-го под Актау. Там погибли 38 человек.
"Уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре, я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших, — напомнил президент. — Хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию".
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин
Вчера, 14:38
Расследование заканчивается, подчеркнул Путин, и сейчас в целом можно судить о причинах трагедии. Есть несколько обстоятельств.
"Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью", — отметил российский лидер.
Второе — технический сбой системы противовоздушной обороны. "Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых черных ящиках", — уточнил президент. При этом экипажу самолета AZAL предложили приземлиться в Махачкале, но пилоты решили идти в аэропорт базирования.
Все, что требуется в таких случаях, — компенсации и правовая оценка, — сделают, заверил Путин. Но для этого "потребуется еще какое-то время".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе

Устойчивый рост

Интересы России и Азербайджана по-прежнему близки, указал российский лидер.
"Прежде всего, конечно, это касается торгово-экономических связей. Несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией, о которой я сейчас сказал, и какие-то вещи, возникшие в связи с этим, несмотря на это, торгово-экономические связи развивались и развиваются успешно. В прошлом году мы прибавили где-то шесть процентов, в этом году уже 16 с лишним торговый оборот прибавил. Это очень хороший показатель", — сообщил он.
На высоком уровне находятся также гуманитарные связи, хорошо складывается взаимодействие на международных площадках.
"Надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества. Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовывать все его основные положения", — подчеркнул президент.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Правительственной резиденции в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Правительственной резиденции в Душанбе

Отката нет

Алиев, в свою очередь, выразил "особую благодарность" за подробную информацию о прошлогодней трагедии.
"Мы с вами были сразу в контакте. Как вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ", — напомнил он.
Президент Азербайджана выразил признательность российскому коллеге за то, что он держит ситуацию с расследованием под личным контролем.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Экипаж AZAL сам выбрал аэропорт для посадки, заявили в Росавиации
5 февраля, 14:24
"Как мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется", — подчеркнул Алиев.
Что касается иных сфер взаимодействия, то тут у него полная солидарность с Путиным.
"Не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. Как вы отметили, в развитии товарооборота есть хорошая динамика. Также по всем другим направлениям нигде не было никакого замедления или же отката. Наоборот, те дорожные карты, которые мы с вами утвердили, успешно реализуются. Также была проведена относительно недавно российско-азербайджанская межправкомиссия, где сопредседатели подробно обсудили широкий спектр вопросов, и не только торгово-экономических", — сказал азербайджанский лидер.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе

Обширная повестка

Президентам еще предстоит побеседовать в рамках Совета глав государств СНГ, заседание состоится в Душанбе 10 октября. Там рассмотрят практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определят основные направления работы на перспективу, обсудят актуальные международные и региональные проблемы.
Путин использовал поездку в Душанбе не только для плановых мероприятий в рамках СНГ, но и для двусторонних встреч. В частности, до переговоров с Алиевым он побеседовал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Обе двусторонние встречи вызвали большой интерес во всем мире. И подтвердили, что Россия по-прежнему сохраняет взвешенные, конструктивные отношения с региональными партнерами, невзирая на форс-мажорные обстоятельства.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств — участников Второго саммита "Россия — Центральная Азия"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита Россия - Центральная Азия - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств — участников Второго саммита "Россия — Центральная Азия"
 
РоссияАзербайджанДушанбеВладимир ПутинИльхам АлиевСНГКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
Версия 2023.1 Beta
