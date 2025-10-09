Путин: ситуация вокруг Ирана может быть решена только путем переговоров

https://ria.ru/20251009/putin-2047329169.html
Ситуация вокруг иранской ядерной программы может быть решена только путем переговоров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
