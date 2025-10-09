https://ria.ru/20251009/putin-2047329064.html
Путин рассказал о магистральных маршрутах через Центральную Азию
Путин рассказал о магистральных маршрутах через Центральную Азию - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о магистральных маршрутах через Центральную Азию
Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей обустройство магистральных маршрутов через Центральную Азию. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:59:00+03:00
2025-10-09T16:59:00+03:00
2025-10-09T16:59:00+03:00
центральная азия
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251009/miller-2047270582.html
центральная азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная азия, владимир путин, россия
Центральная Азия, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о магистральных маршрутах через Центральную Азию
Путин рассказал про идею магистральных маршрутов через Центральную Азию