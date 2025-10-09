Путин рассказал о магистральных маршрутах через Центральную Азию

"Мы готовы вместе с вами выстраивать новые логистические и транспортные цепочки, при этом ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на саммите "Центральная Азия - Россия".