https://ria.ru/20251009/putin-2047327895.html
Путин: инициативу Трампа по Газе позитивно восприняли в арабском мире
Путин: инициативу Трампа по Газе позитивно восприняли в арабском мире - РИА Новости, 09.10.2025
Путин: инициативу Трампа по Газе позитивно восприняли в арабском мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа была позитивно воспринята в арабском мире. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:57:00+03:00
2025-10-09T16:57:00+03:00
2025-10-09T16:57:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251009/gaza-2047326993.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
Путин: инициативу Трампа по Газе позитивно восприняли в арабском мире
Путин рассказал о реакции в арабском мире на инициативу Трампа по Газе