Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия быстро поддержала инициативу Трампа по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 09.10.2025 (обновлено: 16:58 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin-2047326289.html
Путин заявил, что Россия быстро поддержала инициативу Трампа по Газе
Путин заявил, что Россия быстро поддержала инициативу Трампа по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Путин заявил, что Россия быстро поддержала инициативу Трампа по Газе
Россия практически сразу подержала инициативу президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:52:00+03:00
2025-10-09T16:58:00+03:00
россия
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251008/an-nunu-2047016941.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп
Россия, В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин заявил, что Россия быстро поддержала инициативу Трампа по Газе

Путин: Россия практически сразу поддержала инициативу Трампа по сектору Газа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия практически сразу подержала инициативу президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала", - сказал Путин на саммите "Россия – Центральная Азия".
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
8 октября, 11:45
 
РоссияВ миреСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала