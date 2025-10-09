https://ria.ru/20251009/putin-2047326289.html
Путин заявил, что Россия быстро поддержала инициативу Трампа по Газе
Россия практически сразу подержала инициативу президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:52:00+03:00
2025-10-09T16:52:00+03:00
2025-10-09T16:58:00+03:00
россия
сша
Россия, В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин: Россия практически сразу поддержала инициативу Трампа по сектору Газа