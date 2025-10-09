https://ria.ru/20251009/putin-2047325869.html
Путин назвал условие для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Создание независимого палестинского государства является главным условием для долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.10.2025
Путин назвал условие для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
