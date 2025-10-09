Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал условие для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2025
16:50 09.10.2025 (обновлено: 17:01 09.10.2025)
Путин назвал условие для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Путин назвал условие для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
2025
Путин назвал условие для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Путин назвал главное условие для долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Создание независимого палестинского государства является главным условием для долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы считаем, что главным непременным условием для долгосрочной стабилизации и решения всех вопросов, связанных с этой трудной проблемой, является создание независимого палестинского государства ", - сказал Путин на саммите "Центральная Азия - Россия".
Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время встречи в Дворце Нации в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин и Рахмон обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке
