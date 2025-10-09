https://ria.ru/20251009/putin-2047323308.html
Путин сообщил о постоянном контакте с лидерами стран Центральной Азии
Путин сообщил о постоянном контакте с лидерами стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран Центральной Азии. РИА Новости, 09.10.2025
Путин сообщил о постоянном контакте с лидерами стран Центральной Азии
Путин сообщил, что находится в контакте с лидерами стран Центральной Азии