Путин высказался о развитии отношении России и Азербайджана
Путин высказался о развитии отношении России и Азербайджана - РИА Новости, 09.10.2025
Путин высказался о развитии отношении России и Азербайджана
Россия будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:20:00+03:00
2025-10-09T15:20:00+03:00
2025-10-09T16:36:00+03:00
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
в мире
азербайджан
россия
Новости
ru-RU
Путин высказался о развитии отношении России и Азербайджана
Путин: РФ будет делать все, чтобы динамика в отношениях с Баку сохранилась