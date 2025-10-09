Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о развитии отношении России и Азербайджана - РИА Новости, 09.10.2025
15:20 09.10.2025 (обновлено: 16:36 09.10.2025)
Путин высказался о развитии отношении России и Азербайджана
Путин высказался о развитии отношении России и Азербайджана
Россия будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, в мире
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, В мире
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас благодаря вашему вниманию всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи… Мы вам за это благодарны и, конечно, сами со своей стороны будем делать все, чтобы эта динамика сохранялась", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL
