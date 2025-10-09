Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ поздравил Путина с днем рождения на русском языке - РИА Новости, 09.10.2025
16:35 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/putin-2047322471.html
Президент ОАЭ поздравил Путина с днем рождения на русском языке
Президент ОАЭ поздравил Путина с днем рождения на русском языке - РИА Новости, 09.10.2025
Президент ОАЭ поздравил Путина с днем рождения на русском языке
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента РФ Владимира Путина с 73-летием сообщением на русском языке. РИА Новости, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи. Архивное фото
ДУБАЙ, 9 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента РФ Владимира Путина с 73-летием сообщением на русском языке.
"Поздравляю президента Владимира Путина по случаю его дня рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития России и процветания её народа", - написал шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети Х.
Президент ОАЭ сопроводил поздравительное сообщение фотографией Владимира Путина, держащего на руках маленькую девочку.
Путин во вторник, 7 октября, отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети.
