Путин отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между странами - 09.10.2025
15:15 09.10.2025
Путин отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между странами
Путин отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между странами

Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заслуги президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии гуманитарных связей между двумя странами.
"У нас благодаря вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана.
Путин оценил торгово-экономические связи России и Азербайджана
Путин оценил торгово-экономические связи России и Азербайджана
