Путин надеется на продолжение сотрудничества России и Азербайджана
15:02 09.10.2025
Путин надеется на продолжение сотрудничества России и Азербайджана
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сотрудничество РФ и Азербайджана продолжится в духе союзничества. РИА Новости, 09.10.2025
россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сотрудничество РФ и Азербайджана продолжится в духе союзничества.
"Я надеюсь, что сотрудничество... продолжится в духе наших отношений, нашего союзничества", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин оценил торгово-экономические связи России и Азербайджана
