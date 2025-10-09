https://ria.ru/20251009/putin-2047291644.html
Путин надеется на продолжение сотрудничества России и Азербайджана
Путин надеется на продолжение сотрудничества России и Азербайджана
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сотрудничество РФ и Азербайджана продолжится в духе союзничества. РИА Новости, 09.10.2025
Путин надеется на продолжение сотрудничества России и Азербайджана
