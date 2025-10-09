https://ria.ru/20251009/putin-2047288598.html
Путин высказался об интересах России и Азербайджана
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Интересы России и Азербайджана во многом совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
