Россия помогает следствию после крушения самолета AZAL, заявил Путин
Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета Азербайджана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:35:00+03:00
2025-10-09T14:35:00+03:00
2025-10-09T15:00:00+03:00
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
