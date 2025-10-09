Пушилин передал политикам из Грузии список грузинских наемников ГУР
Пушилин передал политикам Грузии список грузинских наемников в рядах ГУР
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с политиками из Грузии в Донецке передал им список грузинских наемников, воюющих в рядах ГУР, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла с участием представителей партий "Грузинская мечта" и "Солидарность во имя мира", а также основателем грузинского телеканала "Сезони ТВ".
Грузинская делегация находилась в Донецке в рамках визита в республику.
"Мы с 2014 года наблюдаем отдельных представителей грузинского народа, которые пошли по пути поддержки украинского режима, государственного переворота, и совершавших, в том числе, военные преступления на протяжении всего периода с 2014 года. Это конкретные граждане, которые служат в ГУР Министерства обороны Украины и продолжают совершать военные преступления. Поэтому я хотел бы передать список, информация у нас вся есть. Посмотрите, что, исходя из законодательства Республики Грузия, возможно применить", - сказал Пушилин.
Глава ДНР добавил, что военные преступления, совершенные наемниками, находящимися в переданном списке, не имеют срока давности, и данные преступления совершаются в целом против всего человечества.
"Кроме этих "товарищей" (грузинских наемников – ред.) есть еще граждане России - грузины, которые на стороне России и на стороне ДНР и ЛНР. И хотелось бы, чтобы в российских СМИ о них говорили чаще, но, конечно, не забывая об этих (наемниках -ред.) людях", - сказал в свою очередь международный секретарь политической грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.
Также в рамках мероприятия стороны обсудили потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере.
Пушилин рассказал, когда в ДНР восстановят Артемовск
3 октября, 16:06