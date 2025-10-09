https://ria.ru/20251009/pushilin-2047188700.html

Пушилин передал политикам из Грузии список грузинских наемников ГУР

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с политиками из Грузии в Донецке передал им список грузинских наемников, воюющих в рядах ГУР, передает корреспондент РИА Новости. Встреча прошла с участием представителей партий "Грузинская мечта" и "Солидарность во имя мира", а также основателем грузинского телеканала "Сезони ТВ". Грузинская делегация находилась в Донецке в рамках визита в республику. "Мы с 2014 года наблюдаем отдельных представителей грузинского народа, которые пошли по пути поддержки украинского режима, государственного переворота, и совершавших, в том числе, военные преступления на протяжении всего периода с 2014 года. Это конкретные граждане, которые служат в ГУР Министерства обороны Украины и продолжают совершать военные преступления. Поэтому я хотел бы передать список, информация у нас вся есть. Посмотрите, что, исходя из законодательства Республики Грузия, возможно применить", - сказал Пушилин. Глава ДНР добавил, что военные преступления, совершенные наемниками, находящимися в переданном списке, не имеют срока давности, и данные преступления совершаются в целом против всего человечества. "Кроме этих "товарищей" (грузинских наемников – ред.) есть еще граждане России - грузины, которые на стороне России и на стороне ДНР и ЛНР. И хотелось бы, чтобы в российских СМИ о них говорили чаще, но, конечно, не забывая об этих (наемниках -ред.) людях", - сказал в свою очередь международный секретарь политической грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Также в рамках мероприятия стороны обсудили потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере.

