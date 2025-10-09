Рейтинг@Mail.ru
09.10.2025
02:33 09.10.2025
В ГД рассказали о новом порядке направления работников на прием к психиатру
В ГД рассказали о новом порядке направления работников на прием к психиатру - РИА Новости, 09.10.2025
В ГД рассказали о новом порядке направления работников на прием к психиатру
В России с 1 марта 2026 года работодатель сможет направлять на внеплановое психиатрическое освидетельствование сотрудников, чья деятельность сопряжена с... РИА Новости, 09.10.2025
В ГД рассказали о новом порядке направления работников на прием к психиатру

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В России с 1 марта 2026 года работодатель сможет направлять на внеплановое психиатрическое освидетельствование сотрудников, чья деятельность сопряжена с повышенным уровнем риска, в том числе учителей, водителей, полицейских и пилотов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся порядка направления работников на психиатрическое освидетельствование. Данные правила затрагивают только те профессии, где деятельность работников сопряжена с повышенным уровнем риска. Таким образом, это коснется исключительно работников отдельных сфер деятельности, таких как общественный транспорт, образование, правоохранительные органы, авиация и других", - сказала Фролова.
Как уточнила парламентарий, ранее данная процедура проводилась строго по графику – один раз в пять лет при периодических медицинских осмотрах, однако теперь работодатель может инициировать направление специалиста на внеплановый медицинский осмотр, не дожидаясь окончания обозначенного срока.
"Граждане, работа которых связана с использованием сведений, составляющих гостайну, хотя и исключены из этого перечня, но при устройстве на работу обязаны пройти медицинский осмотр с участием врача-психиатра и представить справку работодателю", - добавила она.
Фролова добавила, что сотрудник вышеперечисленных ведомств может быть направлен на внеочередное психиатрическое освидетельствование только при наличии письменного заключения от врача, проводящего медицинский осмотр.
"Само освидетельствование проводится комиссией, состоящей из трех врачей-психиатров в рамках амбулаторного осмотра, также при необходимости возможна кратковременная госпитализация. При этом работодатель не вправе решать, где и как будет проходить освидетельствование. Все должно происходить в рамках действующего законодательства", - отметила она.
По мнению депутата, новая норма позволит быстрее реагировать на ситуацию, когда психическое состояние специалиста может представлять угрозу для других. Кроме того, новый порядок имеет большую социальную значимость, так как повышает меру безопасности – в первую очередь для тех, кто несет ответственность за жизнь и здоровье других людей.
Общество Россия Тамара Фролова Госдума РФ
 
 
