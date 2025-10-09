ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве

"Для нас важно обеспечить высокий уровень информационной безопасности при сохранении широких возможностей программного обеспечения. В рамках программы импортозамещения мы перешли на платформу видеоконференцсвязи от IVA Technologies, вместе с разработчиком в короткие сроки адаптировали ее под бизнес-задачи ПСБ и сегодня этой системой ежедневно пользуются уже более 23 тысяч сотрудников банка. Будем развивать наше стратегическое сотрудничество с компанией по внедрению цифровых сервисов и созданию отечественных решений, которые могут масштабироваться на другие организации", — сказал Панов.