ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ на форуме "Финополис" заключил соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и импортозамещения с российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов и генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский.
Стороны будут развивать отечественные ИТ-решения для стратегически значимых отраслей и разрабатывать эффективные инструменты для повышения уровня цифровизации и технологической независимости крупных компаний.
"Для нас важно обеспечить высокий уровень информационной безопасности при сохранении широких возможностей программного обеспечения. В рамках программы импортозамещения мы перешли на платформу видеоконференцсвязи от IVA Technologies, вместе с разработчиком в короткие сроки адаптировали ее под бизнес-задачи ПСБ и сегодня этой системой ежедневно пользуются уже более 23 тысяч сотрудников банка. Будем развивать наше стратегическое сотрудничество с компанией по внедрению цифровых сервисов и созданию отечественных решений, которые могут масштабироваться на другие организации", — сказал Панов.