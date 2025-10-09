Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/psb-2047313994.html
ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве
ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 09.10.2025
ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве
ПСБ на форуме "Финополис" заключил соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и импортозамещения с российским разработчиком экосистемы корпоративных... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:14:00+03:00
2025-10-09T16:14:00+03:00
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574112832_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_71449a5ce0b5fca4d93683e436688fe3.jpg
https://ria.ru/20251009/psb-2047302795.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574112832_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3af210cf605e2478165473ee711c0475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии
Технологии
ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве

ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

© Depositphotos.com / pressmasterРабота в команде
Работа в команде - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Работа в команде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ на форуме "Финополис" заключил соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и импортозамещения с российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов и генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский.
Стороны будут развивать отечественные ИТ-решения для стратегически значимых отраслей и разрабатывать эффективные инструменты для повышения уровня цифровизации и технологической независимости крупных компаний.
"Для нас важно обеспечить высокий уровень информационной безопасности при сохранении широких возможностей программного обеспечения. В рамках программы импортозамещения мы перешли на платформу видеоконференцсвязи от IVA Technologies, вместе с разработчиком в короткие сроки адаптировали ее под бизнес-задачи ПСБ и сегодня этой системой ежедневно пользуются уже более 23 тысяч сотрудников банка. Будем развивать наше стратегическое сотрудничество с компанией по внедрению цифровых сервисов и созданию отечественных решений, которые могут масштабироваться на другие организации", — сказал Панов.
Мужчина во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ПСБ: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит прогресс
Вчера, 15:33
 
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала