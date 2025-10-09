Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит прогресс - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/psb-2047302795.html
ПСБ: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит прогресс
ПСБ: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит прогресс - РИА Новости, 09.10.2025
ПСБ: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит прогресс
Для быстрого развития технологий и науки необходимо переходить от модели "заказчик-исполнитель" к альтернативной модели совместной деятельности и созданию... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:33:00+03:00
2025-10-09T15:33:00+03:00
технологии
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987782365_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_68012cb46e22227e684464e60e3f5142.jpg
https://ria.ru/20251009/rostelekom-2047221152.html
https://ria.ru/20251009/psb-2047226260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987782365_524:137:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ff22fed6cc63c82619d4130bf9adb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, московский физико-технический институт
Технологии, Московский физико-технический институт
ПСБ: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит прогресс

Мямлина: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит внедрение технологий

© iStock.com / courtneykМужчина во время работы за ноутбуком
Мужчина во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© iStock.com / courtneyk
Мужчина во время работы за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Для быстрого развития технологий и науки необходимо переходить от модели "заказчик-исполнитель" к альтернативной модели совместной деятельности и созданию совместных предприятий, сообщила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина на сессии "Знания как актив: роль банков в достижении технологического лидерства" в рамках форума инновационных финансовых технологий "Финополис".
Заместитель председателя банка рассказала, что ПСБ в новом формате "банк – наука – предприниматель" уже сотрудничает с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и выступает связующим звеном между научным центром, технологическими компаниями и промышленными предприятиями, способствуя коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрению разработок в производство.
ПСБ и Ростелеком будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа
Вчера, 10:38
"Развитие суверенных технологий и участие в проектах технологического лидерства – одна из важнейших задач ПСБ сегодня. И для того, чтобы быть более гибкими в целеполагании, максимально эффективно объединять научно-технологические и финансовые компетенции для ускоренного вывода инноваций на рынок, мы переходим от классической модели взаимодействия "заказчик-исполнитель" к партнерству", — приводит пресс-служба банка слова Мямлиной.
Она добавила, что в партнерстве с МФТИ финорганизация выступает и инвестором, и заказчиком, и оператором внедрения, а институт обеспечивает трансфер знаний и технологий, которые с помощью предпринимательского подхода гораздо быстрее будут доведены до готовых решений и масштабированы. Весь портфель накопленных инициатив и проектов планируют предложить рынку, в том числе компаниям государственного сектора.
Мямлина также отметила, что кредитная организация выступает оператором государственных программ импортозамещения и локализации технологий, поддерживает национальных разработчиков и создание конкурентоспособных отечественных технологий, финансирует отечественные решения для независимости в критически важных отраслях, в том числе микроэлектронике, технологиях на основе искусственного интеллекта, кибербезопасности. Кроме того, банк планирует решать важные социальные задачи, одной из которых станет обучение ветеранов СВО современным ИТ-профессиям.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ПСБ запустит выездную регистрацию подтвержденной биометрии
Вчера, 11:03
 
ТехнологииМосковский физико-технический институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала