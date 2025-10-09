ПСБ: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит прогресс

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Для быстрого развития технологий и науки необходимо переходить от модели "заказчик-исполнитель" к альтернативной модели совместной деятельности и созданию совместных предприятий, сообщила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина на сессии "Знания как актив: роль банков в достижении технологического лидерства" в рамках форума инновационных финансовых технологий "Финополис".

Заместитель председателя банка рассказала, что ПСБ в новом формате "банк – наука – предприниматель" уже сотрудничает с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и выступает связующим звеном между научным центром, технологическими компаниями и промышленными предприятиями, способствуя коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрению разработок в производство.

"Развитие суверенных технологий и участие в проектах технологического лидерства – одна из важнейших задач ПСБ сегодня. И для того, чтобы быть более гибкими в целеполагании, максимально эффективно объединять научно-технологические и финансовые компетенции для ускоренного вывода инноваций на рынок, мы переходим от классической модели взаимодействия "заказчик-исполнитель" к партнерству", — приводит пресс-служба банка слова Мямлиной.

Она добавила, что в партнерстве с МФТИ финорганизация выступает и инвестором, и заказчиком, и оператором внедрения, а институт обеспечивает трансфер знаний и технологий, которые с помощью предпринимательского подхода гораздо быстрее будут доведены до готовых решений и масштабированы. Весь портфель накопленных инициатив и проектов планируют предложить рынку, в том числе компаниям государственного сектора.