ПСБ запустит выездную регистрацию подтвержденной биометрии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ и "Открытая мобильная платформа" (дочерняя структура "Ростелекома") подписали соглашение о развитии стратегического партнерства и расширении использования российской платформы "Аврора" в банковском секторе, в частности в рамках внедрения выездной регистрации подтвержденной биометрии, сообщает пресс-служба банка.

Документ на полях форума Finopolis подписали вице-президент, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Сергей Матвеев и начальник отдела по работе с коммерческими заказчиками "Открытой мобильной платформы" Константин Земляков.

В рамках сотрудничества планируется развивать мобильное решение для выездной регистрации подтвержденной биометрии граждан с помощью планшета на базе операционной системы "Аврора". Сервис обеспечивает полный цикл размещения данных в Единой системе идентификации и аутентификации, а также в Единой биометрической системе.