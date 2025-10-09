https://ria.ru/20251009/psb-2047226260.html
ПСБ запустит выездную регистрацию подтвержденной биометрии
ПСБ запустит выездную регистрацию подтвержденной биометрии - РИА Новости, 09.10.2025
ПСБ запустит выездную регистрацию подтвержденной биометрии
ПСБ и "Открытая мобильная платформа" (дочерняя структура "Ростелекома") подписали соглашение о развитии стратегического партнерства и расширении использования...
технологии
сергей матвеев
ПСБ запустит выездную регистрацию подтвержденной биометрии
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ и "Открытая мобильная платформа" (дочерняя структура "Ростелекома") подписали соглашение о развитии стратегического партнерства и расширении использования российской платформы "Аврора" в банковском секторе, в частности в рамках внедрения выездной регистрации подтвержденной биометрии, сообщает пресс-служба банка.
Документ на полях форума Finopolis подписали вице-президент, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Сергей Матвеев и начальник отдела по работе с коммерческими заказчиками "Открытой мобильной платформы" Константин Земляков.
В рамках сотрудничества планируется развивать мобильное решение для выездной регистрации подтвержденной биометрии граждан с помощью планшета на базе операционной системы "Аврора". Сервис обеспечивает полный цикл размещения данных в Единой системе идентификации и аутентификации, а также в Единой биометрической системе.
"В цифровом мире биометрические технологии все чаще используются в различных сферах, а скорость и удобство получения любой услуги становятся определяющими факторами для современного человека при выборе продуктов и услуг. ПСБ поддерживает развитие технологий, доступных с использованием биометрии, и последовательно расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам, повышает удобство и качество клиентского пути", – сказал Матвеев, его слова приводит пресс-служба банка.