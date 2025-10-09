https://ria.ru/20251009/prokuratura-2047385087.html
Гуцан отметил вклад прокуроров в содействие получению выплат бойцами СВО
Гуцан отметил вклад прокуроров в содействие получению выплат бойцами СВО
Почти 500 тысяч участников СВО получили выплаты более чем на 14 миллиардов рублей благодаря помощи российских прокуроров, сообщил генпрокурор России Александр... РИА Новости, 09.10.2025
Гуцан: почти 500 тысяч участников СВО получили выплаты благодаря прокуратуре