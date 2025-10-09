Рейтинг@Mail.ru
Гуцан отметил вклад прокуроров в содействие получению выплат бойцами СВО
21:04 09.10.2025 (обновлено: 21:16 09.10.2025)
Гуцан отметил вклад прокуроров в содействие получению выплат бойцами СВО
Гуцан отметил вклад прокуроров в содействие получению выплат бойцами СВО

Александр Гуцан
Александр Гуцан. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почти 500 тысяч участников СВО получили выплаты более чем на 14 миллиардов рублей благодаря помощи российских прокуроров, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.
"Надзорными мерами содействовали получению предусмотренных законом выплат почти полумиллиона человек на сумму более 14 миллиардов рублей. Повсеместно реагировали на нарушения в деятельности судебных приставов при ведении исполнительных производств в отношении участников спецоперации, корректировали работу уполномоченных органов по патронажу членов их семей", - сказал Гуцан, чьи слова передает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО
21 сентября 2023, 20:37
 
