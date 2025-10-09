https://ria.ru/20251009/proekt-2047236508.html
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области - РИА Новости, 09.10.2025
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области
Проект "Духовные скрепы семьи" стартует в Липецкой области 14 октября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:48:00+03:00
2025-10-09T11:48:00+03:00
2025-10-09T11:48:00+03:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/32/1489053279_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_dd9e5c601ff9183fda4f4a19c63452de.jpg
https://ria.ru/20251002/svekla-2045930868.html
https://ria.ru/20251002/lift-2045835502.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/32/1489053279_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cedfbb9a3c7c0eae9ea99a35ac270db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, игорь артамонов, президентский фонд культурных инициатив
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Президентский фонд культурных инициатив
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области
Проект "Духовные скрепы семьи" откроется в Липецкой области 14 октября
ЛИПЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Проект "Духовные скрепы семьи" стартует в Липецкой области 14 октября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, 14 октября отмечается православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В это время на Руси традиционно играли свадьбы. В рамках проекта состоятся мастер-классы от специалистов в области искусствоведения и русского фольклора, концерт фольклорных коллективов России, реконструкция традиционной свадьбы села Крещенка Хлевенского района.
Организаторы покажут ритуалы знакомства и сватовства, обручения, церемонию бракосочетания, родительское благословение и другие народные обычаи.
Артамонов отметил, что проект реализуется Липецким областным колледжем искусств имени К.Н. Игумнова на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Он создан, чтобы приобщить взрослеющих детей к семейным традициям и обычаям, возродить интерес к духовным ценностям через лучшие образцы фольклора и народной музыки. Вход на все мероприятия проекта свободный.
"Сохранение культурных традиций имеет особое значение для укрепления национальных скреп, которые во многом основаны на уважении к институту семьи", – сказал Артамонов.