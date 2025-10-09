Рейтинг@Mail.ru
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области - РИА Новости, 09.10.2025
11:48 09.10.2025
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области - РИА Новости, 09.10.2025
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области
Проект "Духовные скрепы семьи" стартует в Липецкой области 14 октября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.10.2025
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области

Проект "Духовные скрепы семьи" откроется в Липецкой области 14 октября

ЛИПЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Проект "Духовные скрепы семьи" стартует в Липецкой области 14 октября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, 14 октября отмечается православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В это время на Руси традиционно играли свадьбы. В рамках проекта состоятся мастер-классы от специалистов в области искусствоведения и русского фольклора, концерт фольклорных коллективов России, реконструкция традиционной свадьбы села Крещенка Хлевенского района.
Сахарная свекла - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Два миллиона тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
2 октября, 17:39
Организаторы покажут ритуалы знакомства и сватовства, обручения, церемонию бракосочетания, родительское благословение и другие народные обычаи.
Артамонов отметил, что проект реализуется Липецким областным колледжем искусств имени К.Н. Игумнова на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Он создан, чтобы приобщить взрослеющих детей к семейным традициям и обычаям, возродить интерес к духовным ценностям через лучшие образцы фольклора и народной музыки. Вход на все мероприятия проекта свободный.
"Сохранение культурных традиций имеет особое значение для укрепления национальных скреп, которые во многом основаны на уважении к институту семьи", – сказал Артамонов.
Лифт - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Липецке поменяют 60 лифтов за счет дополнительного финансирования
2 октября, 13:25
 
Липецкая область
 
 
