В Приморье задержали мужчину, севшего на школьницу в автобусе
В Приморье задержали мужчину, севшего на школьницу в автобусе
В Находке задержали местного жителя, который в автобусе сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке, сообщил главк МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 09.10.2025
россия
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт — РИА Новости. В Находке задержали местного жителя, который в автобусе сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке, сообщил главк МВД по Приморскому краю.
"В настоящий момент личность и местонахождение гражданина установлена. Им оказался 68-летний местный житель", — говорится в релизе.
Мужчину передали правоохранителям для проведения следственных действий.
На днях в соцсетях распространилось видео из автобуса в Находке
. Мужчина уселся на колени 15-летней девочки, а когда она смогла столкнуть его, стал заламывать ей руки. Как утверждали СМИ, так он пытался проучить девочку за то, что она отказалась уступить место пенсионерке. Другие пассажиры в это время аплодировали мужчине.
Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По данным ведомства, мужчина причинил девочке телесные повреждения.