В Приморье продолжают искать девочку, которую мать забрала из школы
04:22 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/primore-2047183881.html
В Приморье продолжают искать девочку, которую мать забрала из школы
происшествия
россия
приморский край
россия
приморский край
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Семилетнюю девочку, которую мать самовольно забрала из школы в Артеме Приморского края в понедельник, до сих пор ищут, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Во вторник поисковая организация "Примпоиск" сообщила, что с понедельника волонтеры и полиция ищут 7-летнюю девочку, которая утром 6 октября пропала, выйдя из школы в Артеме. СУСК информировало, что ребенка самовольно забрала мать. По данным следствия, в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые в семье в отношении ребёнка совершил ее отчим, по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Мать оказывала противодействие на стадии расследования, а ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях, поэтому девочку определили в реабилитационный центр. Прокуратура и СУСК начали проверки.
"Девочку еще не нашли. Их с матерью ищут, чтобы в рамках проводимой проверки опросить и освидетельствовать девочку", - сказал представитель СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Приморье отчима девочки судят за сексуальное насилие
8 октября, 04:28
 
ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
