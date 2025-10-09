В Приморье продолжают искать девочку, которую мать забрала из школы

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Семилетнюю девочку, которую мать самовольно забрала из школы в Артеме Приморского края в понедельник, до сих пор ищут, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

"Девочку еще не нашли. Их с матерью ищут, чтобы в рамках проводимой проверки опросить и освидетельствовать девочку", - сказал представитель СУСК.