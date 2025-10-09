Рейтинг@Mail.ru
Луна заявила, что официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/premiya-2047402624.html
Луна заявила, что официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию
Луна заявила, что официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию - РИА Новости, 09.10.2025
Луна заявила, что официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию
Член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила в четверг, что официально выдвинула кандидатуру президента США... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:37:00+03:00
2025-10-09T23:37:00+03:00
в мире
сша
израиль
армения
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0b0ccce7a6941fa52f832269c0020aaa.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047400800.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047376396.html
сша
израиль
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46ea596bc67ce000e7c1a249f501759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, армения, дональд трамп, хамас
В мире, США, Израиль, Армения, Дональд Трамп, ХАМАС
Луна заявила, что официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию

Конгрессвумен США Луна выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила в четверг, что официально выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.
"Я официально выдвигаю президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его смелого и беспримерного лидерства в деле продвижения мира во всем мире, в частности, благодаря его посредническим усилиям по достижению исторического соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС", — говорится в письме, опубликованном в социальной сети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии
Вчера, 23:02
Луна подчеркнула, что президент США также добился заключения мирных договоров между Арменией и Азербайджаном, ДРК и Руандой.
"Три разных региона. Три разных конфликта. И во всех трёх случаях президент Трамп добился того, чего карьерные дипломаты и международные институты не могли добиться десятилетиями – заключения реальных мирных соглашений", – говорится в документе.
Обращение Луны к членам Нобелевского комитета датируется 8 октября, в этот день Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы предложенного им мирного плана по урегулированию в секторе Газа.
В этом году на Нобелевскую премию мира претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации. Трамп был выдвинут на одну из самых престижных международных премий несколько раз, а сам он неоднократно заявлял о том, что заслуживает победы.
По данным СМИ, Нобелевский комитет определился с лауреатом премии мира еще в понедельник, до того, как президент США сообщил о прогрессе в ближневосточном урегулировании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта
Вчера, 20:17
 
В миреСШАИзраильАрменияДональд ТрампХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала