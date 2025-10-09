Луна заявила, что официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила в четверг, что официально выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.

"Я официально выдвигаю президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его смелого и беспримерного лидерства в деле продвижения мира во всем мире, в частности, благодаря его посредническим усилиям по достижению исторического соглашения о прекращении огня между Израилем ХАМАС ", — говорится в письме, опубликованном в социальной сети X

Луна подчеркнула, что президент США также добился заключения мирных договоров между Арменией Азербайджаном , ДРК и Руандой

"Три разных региона. Три разных конфликта. И во всех трёх случаях президент Трамп добился того, чего карьерные дипломаты и международные институты не могли добиться десятилетиями – заключения реальных мирных соглашений", – говорится в документе.

Обращение Луны к членам Нобелевского комитета датируется 8 октября, в этот день Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы предложенного им мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

В этом году на Нобелевскую премию мира претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации. Трамп был выдвинут на одну из самых престижных международных премий несколько раз, а сам он неоднократно заявлял о том, что заслуживает победы.