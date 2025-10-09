Рейтинг@Mail.ru
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю
Культура
Культура
 
14:06 09.10.2025 (обновлено: 14:35 09.10.2025)
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю - РИА Новости, 09.10.2025
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю
Нобелевская премия 2025 года по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме. РИА Новости, 09.10.2025
культура
стокгольм (город)
в мире
стокгольм (город), в мире
Культура, Стокгольм (город), В мире
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

© AP Photo / Matt DunhamВенгерский писатель Ласло Краснахоркаи
Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нобелевская премия 2025 года по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Это не первое признание творчества писателя. Среди многочисленных наград Краснахоркаи — Международная Букеровская премия (2015), американская Национальная книжная премия за переводную литературу (2019) и высшая государственная награда Венгрии — Премия Кошута (2004). Известная критик Сьюзен Сонтаг называла его "современным венгерским мастером апокалипсиса".
В 2024 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни".
Нобелевская премия мира - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе
Вчера, 12:59
 
Культура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
