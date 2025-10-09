https://ria.ru/20251009/premiya-2047275926.html
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю - РИА Новости, 09.10.2025
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю
Нобелевская премия 2025 года по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:06:00+03:00
2025-10-09T14:06:00+03:00
2025-10-09T14:35:00+03:00
культура
стокгольм (город)
в мире
стокгольм (город)
