13:07 09.10.2025 (обновлено: 13:30 09.10.2025)
Правительство рассказало об эксперименте по режиму для самозанятых
Правительство рассказало об эксперименте по режиму для самозанятых
Власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства. РИА Новости, 09.10.2025
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Правительство рассказало об эксперименте по режиму для самозанятых

Правительство ответило на вопрос о возможных изменениях для самозанятых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства
Дом правительства
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства.
"Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019-го и завершится в 2028 году", — заявили в кабмине.
Мужчина с ноутбуком и телефоном - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Как стать самозанятым: плюсы и минусы налогового режима
1 апреля, 20:31
В пресс-службе пояснили, что в этот период условия налогообложения будут прежними.

Самозанятость — форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит налог на профессиональный доход. При этом применяется льготная ставка: четыре процента для расчета с физлицами и шесть процентов — с юрлицами.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых
24 июня, 21:11
В конце сентября министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028-го не предусмотрено.
В то же время глава ведомства раскритиковал работодателей, которые пытаются использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых, Минтруд и Роструд готовят меры для решения этой проблемы.
Мужчина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Совфеде рассказали, как самозанятые могут повысить пенсию
25 сентября, 03:02
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
