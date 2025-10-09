Правительство рассказало об эксперименте по режиму для самозанятых

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства.
"Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019-го и завершится в 2028 году", — заявили в кабмине.
В пресс-службе пояснили, что в этот период условия налогообложения будут прежними.
Самозанятость — форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит налог на профессиональный доход. При этом применяется льготная ставка: четыре процента для расчета с физлицами и шесть процентов — с юрлицами.
В конце сентября министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028-го не предусмотрено.
В то же время глава ведомства раскритиковал работодателей, которые пытаются использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых, Минтруд и Роструд готовят меры для решения этой проблемы.
