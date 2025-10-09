Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/pravitelstvo--2047222325.html
Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции
Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции - РИА Новости, 09.10.2025
Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции
Правительство России утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:44:00+03:00
2025-10-09T10:44:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046245350_0:275:3147:2045_1920x0_80_0_0_f5e70b6d95f7ec0ad8ea772c2720842f.jpg
https://ria.ru/20251009/fas--2047221026.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046245350_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_7211ffff073478df03d66dacd19236a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции

Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 гг

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что кабмин подготовил Национальный план ("дорожную карту") развития конкуренции на 2026-2030 годы.
"Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Действие аналогичного пятилетнего плана, утвержденного в 2021 году, заканчивается в конце текущего года", - указано в сообщении пресс-службы.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году
Вчера, 10:38
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала