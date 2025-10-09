https://ria.ru/20251009/pravitelstvo--2047222325.html
Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции
Правительство России утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.10.2025
