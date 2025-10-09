Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье в сгоревшей "газели" нашли тело мужчины - РИА Новости, 09.10.2025
16:47 09.10.2025 (обновлено: 17:02 09.10.2025)
В Подмосковье в сгоревшей "газели" нашли тело мужчины
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Газель" сгорела в Сергиевом Посаде, в ней нашли останки мужчины, пожар, по предварительной версии, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
"В Сергиевом Посаде на охраняемой стоянке возле одного из домов по улице Пограничная в автомобиле марки "Газель" произошло возгорание. По результатам тушения огня внутри машины обнаружены останки мужчины", — сказали в ведомстве.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
"По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем", — добавили в ведомстве.
Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также опросили свидетелей и изъяли видеозаписи с камер наблюдения.
Ликвидация пожара в мебельном цехе в Челябинске. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Челябинске на месте пожара нашли тело погибшего
2 октября, 14:42
 
