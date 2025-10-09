В Подмосковье в сгоревшей "газели" нашли тело мужчины

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Газель" сгорела в Сергиевом Посаде, в ней нашли останки мужчины, пожар, по предварительной версии, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

"В Сергиевом Посаде на охраняемой стоянке возле одного из домов по улице Пограничная в автомобиле марки "Газель" произошло возгорание. По результатам тушения огня внутри машины обнаружены останки мужчины", — сказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

"По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем", — добавили в ведомстве.