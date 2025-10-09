https://ria.ru/20251009/pozhar-2047325004.html
В Подмосковье в сгоревшей "газели" нашли тело мужчины
В Подмосковье в сгоревшей "газели" нашли тело мужчины
2025-10-09T16:47:00+03:00
2025-10-09T16:47:00+03:00
2025-10-09T17:02:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Подмосковье в сгоревшей "газели" нашли тело мужчины
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
"Газель" сгорела в Сергиевом Посаде, в ней нашли останки мужчины, пожар, по предварительной версии, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе
подмосковного главка СК России.
"В Сергиевом Посаде на охраняемой стоянке возле одного из домов по улице Пограничная в автомобиле марки "Газель" произошло возгорание. По результатам тушения огня внутри машины обнаружены останки мужчины", — сказали в ведомстве.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
"По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем", — добавили в ведомстве.
Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также опросили свидетелей и изъяли видеозаписи с камер наблюдения.