Ильичевский порт под Одессой перестал работать, сообщили в подполье
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 09.10.2025 (обновлено: 10:58 09.10.2025)
Ильичевский порт под Одессой перестал работать, сообщили в подполье
Ильичевский порт под Одессой перестал работать, сообщили в подполье

Удары по Ильичевскому порту под Одессой. Что известно

Пожар в порту Ильичевск в Одесской области. 9 октября 2025
Пожар в порту Ильичевск в Одесской области. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : соцсети
Пожар в порту Ильичевск в Одесской области. 9 октября 2025
ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Хранивший боекомплекты и принимавший технику НАТО Ильичевский порт под Одессой в результате взрывов временно перестал быть пригодным для работы, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Временно инфраструктура (Ильичевского) порта не пригодна для принятия и отправки грузов. Как скоро приведут в порядок, неизвестно. Суда, которые хотели разгрузиться, пойдут или в Одессу, или в Южный порт", - сказал собеседник агентства.
Ранее координатор пророссийского подполья сообщил РИА Новости, что вооружение НАТО, склад боекомплектов, а также "высокопоставленный гость с Запада" были уничтожены в порту Ильичевск Одесской области в результате взрыва.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
