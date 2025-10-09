https://ria.ru/20251009/pomosch-2047328094.html
Т-Банк разрабатывает акселератор для финансовой помощи школам
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Т-Банк тестирует запуск акселератора, который поможет школам в создании и регистрации некоммерческих организаций для быстрого и прозрачного сбора пожертвований, сообщил на форуме "Финополис2025" вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов.
Программа акселератора позволит школам и их выпускникам получить базовые знания о процессе создания НКО, включая юридические аспекты, а также практические навыки управления — основы ведения отчетности, взаимодействия с партнерами и донорами. Участники проекта получат возможность познакомиться с опытом образовательных организаций, в которых уже есть НКО. Акселератор предусматривает и экспертную поддержку в регистрации НКО - на всех этапах, включая подготовку и подачу документов, представителей школ будут сопровождать юристы и специалисты в области НКО.
В пилотном запуске проекта участвуют около 20 российских школ.
По итогам акселератора школы получат удобный инструмент для сбора пожертвований и доступ к медийным и коммуникационным ресурсам банка. "Мы видим большую потребность у наших клиентов принести в свою школу деньги, чтобы они были потрачены на что-то хорошее, доброе и правильное там, где их учили и вкладывали душу на протяжении 10 лет. Я искренне верю, что этот проект будет работать. Понятно, что все делают добрые дела, что за кэшбэки можно стимулировать клиентов делать больше, но создавать инфраструктуру часто важнее", - приводится в сообщении комментарий Маркелова.