https://ria.ru/20251009/polsha-2047381449.html
Глава МИД Польши обсудит технологическое сотрудничество с Украиной
Глава МИД Польши обсудит технологическое сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 09.10.2025
Глава МИД Польши обсудит технологическое сотрудничество с Украиной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что поедет в пятницу на Украину обсуждать технологическое сотрудничество. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:37:00+03:00
2025-10-09T20:37:00+03:00
2025-10-09T20:37:00+03:00
в мире
украина
польша
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973679952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb0b390d79b0abbb7056640b0896828f.jpg
https://ria.ru/20251008/posol-2046960742.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973679952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0487be69061e7591f3d9237980299067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, радослав сикорский
В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский
Глава МИД Польши обсудит технологическое сотрудничество с Украиной
Сикорский поедет на Украину для обсуждения технологического сотрудничества