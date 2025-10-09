Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши обсудит технологическое сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 09.10.2025
20:37 09.10.2025
Глава МИД Польши обсудит технологическое сотрудничество с Украиной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что поедет в пятницу на Украину обсуждать технологическое сотрудничество. РИА Новости, 09.10.2025
ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что поедет в пятницу на Украину обсуждать технологическое сотрудничество.
"Я призываю к углублению технологического сотрудничества с Украиной, так как они имеют бесценные практические знания. Завтра с группой заместителей министров мы поедем на Украину, чтобы поговорить о конкретных возможностях сотрудничества", - сказал Сикорский, выступая во время дебатов в Пшемысле.
При этом он напомнил, что недавно в Подкарпатском воеводстве была открыта военная база Camp Jomsborg, "где поляки, норвежцы и другие обучают украинцев и обмениваются опытом, в том числе в борьбе с дронами".
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
8 октября, 00:18
 
В миреУкраинаПольшаРадослав Сикорский
 
 
