В Польше заставят украинцев перерегистрировать машины
Граждан Украины заставят перерегистрировать свои автомобили в Польше, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая во время дебатов в РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:19:00+03:00
2025-10-09T20:19:00+03:00
2025-10-09T20:22:00+03:00
в мире
польша
украина
радослав сикорский
польша
украина
в мире, польша, украина, радослав сикорский
В мире, Польша, Украина, Радослав Сикорский
ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Граждан Украины заставят перерегистрировать свои автомобили в Польше, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая во время дебатов в Пшемысле.
В настоящее время украинцы в Польше
имеют право пользоваться зарегистрированными на Украине
автомобилями неограниченное количество времени.
"Это будет государственным регулированием, чтобы наши украинские соседи, которые пользуются гостеприимством в Польше, перерегистрировали свои автомобили через полгода, так как это было до войны", - сказал Сикорский
.
Он посетовал, что нынешнюю ситуацию допустило прошлое правительство, которое формировала партия "Право и справедливость
".
"Наши предшественники, идя впереди того, чего требовал Европейский союз, освободили их от этой обязанности, а я считаю, что если кто-то живет в Польше полгода или год, то должен пройти польский техосмотр, иметь польскую страховку и польские номера на своем автомобиле", - сказал Сикорский.
Он предупредил, что такое регулирование вернется, и это, по его словам, правильно.
По различным оценкам в Польше в настоящее время проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.