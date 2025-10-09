Рейтинг@Mail.ru
20:19 09.10.2025 (обновлено: 20:22 09.10.2025)
В Польше заставят украинцев перерегистрировать машины
Граждан Украины заставят перерегистрировать свои автомобили в Польше, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая во время дебатов в РИА Новости, 09.10.2025
в мире, польша, украина, радослав сикорский
В мире, Польша, Украина, Радослав Сикорский
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
© РИА Новости / Антон Денисов
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Граждан Украины заставят перерегистрировать свои автомобили в Польше, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая во время дебатов в Пшемысле.
В настоящее время украинцы в Польше имеют право пользоваться зарегистрированными на Украине автомобилями неограниченное количество времени.
"Это будет государственным регулированием, чтобы наши украинские соседи, которые пользуются гостеприимством в Польше, перерегистрировали свои автомобили через полгода, так как это было до войны", - сказал Сикорский.
Он посетовал, что нынешнюю ситуацию допустило прошлое правительство, которое формировала партия "Право и справедливость".
"Наши предшественники, идя впереди того, чего требовал Европейский союз, освободили их от этой обязанности, а я считаю, что если кто-то живет в Польше полгода или год, то должен пройти польский техосмотр, иметь польскую страховку и польские номера на своем автомобиле", - сказал Сикорский.
Он предупредил, что такое регулирование вернется, и это, по его словам, правильно.
По различным оценкам в Польше в настоящее время проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
