В Польше заставят украинцев перерегистрировать машины

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве

ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Граждан Украины заставят перерегистрировать свои автомобили в Польше, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая во время дебатов в Пшемысле.

В настоящее время украинцы в Польше имеют право пользоваться зарегистрированными на Украине автомобилями неограниченное количество времени.

"Это будет государственным регулированием, чтобы наши украинские соседи, которые пользуются гостеприимством в Польше, перерегистрировали свои автомобили через полгода, так как это было до войны", - сказал Сикорский

Он посетовал, что нынешнюю ситуацию допустило прошлое правительство, которое формировала партия " Право и справедливость ".

"Наши предшественники, идя впереди того, чего требовал Европейский союз, освободили их от этой обязанности, а я считаю, что если кто-то живет в Польше полгода или год, то должен пройти польский техосмотр, иметь польскую страховку и польские номера на своем автомобиле", - сказал Сикорский.

Он предупредил, что такое регулирование вернется, и это, по его словам, правильно.