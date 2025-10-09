Рейтинг@Mail.ru
Житель Чувашии, попытавшийся совершить поджог на ж/д, явился с повинной - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/podzhog-2047261378.html
Житель Чувашии, попытавшийся совершить поджог на ж/д, явился с повинной
Житель Чувашии, попытавшийся совершить поджог на ж/д, явился с повинной - РИА Новости, 09.10.2025
Житель Чувашии, попытавшийся совершить поджог на ж/д, явился с повинной
Девятнадцатилетний житель Чувашии явился с повинной после неудачной попытки поджога на железной дороге, на которую он пошел после общения с телефонными... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:24:00+03:00
2025-10-09T13:24:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
канаш
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251009/podzhog-2047218564.html
https://ria.ru/20251008/muzhchina-2046995795.html
канаш
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), канаш, россия, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Канаш, Россия, Общество
Житель Чувашии, попытавшийся совершить поджог на ж/д, явился с повинной

Житель Чувашии явился с повинной после неудачной попытки поджога на ж/д. Детали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Чувашии явился с повинной после неудачной попытки поджога на железной дороге, на которую он пошел после общения с телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Установлено, что 19-летний подозреваемый подвергся дистанционному мошенничеству и вербовке, организованными украинскими спецслужбами, для последующего совершения террористического акта.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге
Вчера, 10:22
"В мае 2025 года злоумышленники, представившись сотрудниками Почты России, правоохранительных органов и Центробанка, убедили жителя села Комсомольское оформить займы и перевести 100 тысяч рублей на "безопасный счет". В дальнейшем под угрозой уголовного преследования якобы за помощь мошенникам потерпевший был принужден к совершению поджога электроподстанции железной дороги в городе Канаш. При этом для приготовления зажигательной смеси и приобретения компонентов ему были переведены деньги", - говорится в сообщении.
По независящим от юноши обстоятельствам возгорание подстанции не произошло.
"Понимая, что под воздействием украинских спецслужб совершил попытку поджога социально значимого объекта, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной", - отмечается в сообщении.
Возбуждено дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Подчеркивается, что явка юноши с повинной может являться основанием для освобождения от уголовной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Житель Курганской области подозревается в поджоге дома
8 октября, 10:05
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КанашРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала