Рейтинг@Mail.ru
В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/pmr-2047183464.html
В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии
В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии - РИА Новости, 09.10.2025
В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии
Блокадные ограничения властей Молдавии в отношении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) лишь сплачивают Приднестровье, заявил глава МИД ПМР Виталий... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T04:14:00+03:00
2025-10-09T04:14:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904148862_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e190df67b217bc1564d695a015f6a8cc.jpg
https://ria.ru/20251008/pmr-2047094080.html
https://ria.ru/20251005/sandu-2046475325.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904148862_279:36:2962:2048_1920x0_80_0_0_04388211d6763987aaaf9a405ce661f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев
В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии

Глава МИД ПМР Игнатьев: блокада Молдавии сплачивает Приднестровье

© РИА НовостиМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Блокадные ограничения властей Молдавии в отношении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) лишь сплачивают Приднестровье, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии
8 октября, 16:32
"Несмотря на постоянные блокадно-ограничительные меры Молдовы в экономике, торговле, свободе передвижения, банковской и иных областях, каждый виток усиления давления лишь ещё больше укрепляет сплоченность приднестровского народа и значимость его государственности", - сказал Игнатьев на встрече в Тирасполе со старшим преподавателем Университета Сент-Эндрюс Диего Муро и исследователями из будапештского Института миграционных исследований Робертом Гёнчи и Геза Добо.
В качестве примера он привел недавние выборы в молдавский парламент, когда Приднестровье поддерживало своих граждан, имеющих второе гражданство Молдавии, в их желании принять участие в голосовании, но Кишинёв создавал многочисленные барьеры в виде сокращения числа избирательных участков, перекрытия мостов, блокирования доступа приднестровцев и других нетранспарентных мер.
В день парламентских выборов молдавская оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В ПМР обвинили Санду во вмешательстве во внутреннюю политику Грузии
5 октября, 11:07
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий Игнатьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала