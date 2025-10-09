В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Блокадные ограничения властей Молдавии в отношении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) лишь сплачивают Приднестровье, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
"Несмотря на постоянные блокадно-ограничительные меры Молдовы в экономике, торговле, свободе передвижения, банковской и иных областях, каждый виток усиления давления лишь ещё больше укрепляет сплоченность приднестровского народа и значимость его государственности", - сказал Игнатьев на встрече в Тирасполе со старшим преподавателем Университета Сент-Эндрюс Диего Муро и исследователями из будапештского Института миграционных исследований Робертом Гёнчи и Геза Добо.
В качестве примера он привел недавние выборы в молдавский парламент, когда Приднестровье поддерживало своих граждан, имеющих второе гражданство Молдавии, в их желании принять участие в голосовании, но Кишинёв создавал многочисленные барьеры в виде сокращения числа избирательных участков, перекрытия мостов, блокирования доступа приднестровцев и других нетранспарентных мер.
В день парламентских выборов молдавская оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.