В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии

В качестве примера он привел недавние выборы в молдавский парламент, когда Приднестровье поддерживало своих граждан, имеющих второе гражданство Молдавии, в их желании принять участие в голосовании, но Кишинёв создавал многочисленные барьеры в виде сокращения числа избирательных участков, перекрытия мостов, блокирования доступа приднестровцев и других нетранспарентных мер.